25.04.2017 (12:45)

В Рязани стартовала Международная олимпиада по военно-профессиональной подготовке с участием 300 курсантов из разных стран

Сегодня на базе учебного центра Сельцы Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова стартовала Международная олимпиада по военно-профессиональной подготовке. В ней принимают участие 37 военных вузов России и других стран. Российские команды представлены военными вузами из Москвы, Новосибирска, Благовещенска, Казани, Воронежа, Вольска Калининграда, Пензы, Омска, Владивостока, Рязани, Краснодара, Сызрани, Челябинска, Твери, Серпухова, Костромы, Тюмени, Санкт-Петербурга, Череповца, Севастополя и Смоленска.

Более 300 курсантов в течение четырех дней будут состязаться в разнообразных конкурсах, таких как «Стрелок», «Дуэль», «Армейский биатлон», «Ориентирование» и «Полоса». В ходе испытаний им предстоит преодолеть специальную 500-метровую полосу препятствий, показать свои знания международного гуманитарного права и навыки в медицинской подготовке.

Итоги олимпиады будут подведены 29 апреля.

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