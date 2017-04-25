25.04.2017 (12:33)

Воспитанницы Пансиона Минобороны России стали лауреатами общественно-государственной инициативы «Горячее сердце»

В Департаменте образования города Москвы состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце – 2017».

В их числе чествовали и Совет самоуправления Пансиона воспитанниц Министерства обороны России.

Воспитанницы стали обладательницами кубка и диплома «За неравнодушное отношение к людям, активную гражданскую позицию, реализацию социально значимых проектов».

Также девочки получили книгу «Горячее сердце – 2017», в которую наряду с прочими вошла и история добрых дел Совета самоуправления.

Воспитанницы Пансиона помимо этого были награждены путевкой во Всероссийский детский центр «Орленок», где в августе начнется тематическая смена для лауреатов премии.

Награда из рук президента Фонда социально-культурных инициатив «Горячее сердце» Светланы Медведевой вдохновила девочек на еще более активную деятельность в рамках программы «Благотворительность и волонтерство», реализуемой в Пансионе на протяжении всей истории образовательного учреждения.

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