25.04.2017 (12:12)

Более 13 тыс. военнослужащих РВСН примут участие в военных парадах 9 мая в 38 городах России

Более 13 тыс. военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) примут участие в военных парадах 9 мая, которые пройдут в 38 городах России. Кроме того, в торжествах будет задействовано 250 единиц военной техники.

Стратегические ракетчики пройдут торжественным маршем в городах Москва, Новосибирск, Владимир, Екатеринбург, Пермь, Саратов, Иркутск, Оренбург, Йошкар-Ола, Нижний Тагил, Омск, Барнаул, Козельск и других.

Во время мероприятий, посвященных годовщине Великой Победы, жители России увидят различные виды боевой и специальной техники РВСН. По центральным площадям городов проедут агрегаты подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» и «Тополь» – это машины обеспечения боевого дежурства (МОБД), машины инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ), боевые машины сопровождения (БМС) и другая техника.

Сейчас с военнослужащими соединений, воинских частей и учебных заведений РВСН проводятся тренировки к военному параду.

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