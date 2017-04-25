25.04.2017 (12:30)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу встретился с монгольским коллегой

В преддверии VI Московской конференции по международной безопасности Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу встретился с главой военного ведомства Монголии Бадмаанямбуугийном Бат-Эрдэнэ.

В начале встречи генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования своему коллеге в связи с гибелью военнослужащих в результате несчастного случая в учебном центре подготовки миротворцев «Таван-Толгой».

Глава российского военного ведомства отметил, что помимо сотрудничества на уровне министерств обороны взаимодействие идет также по линии Восточного военного округа и вооруженных сил Монголии.

«Приветствуем участие вашей страны в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Надеемся, что статус наблюдателя будет повышен», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Также глава российского военного ведомства выразил признательность руководству министерства обороны Монголии за регулярное участие в Московской конференции по международной безопасности.

Монголия стала первой страной со статусом постоянного наблюдателя ШОС. Ранее постоянные члены ШОС высказывались за придание республике статуса постоянного члена этой организации.

В свою очередь, глава оборонного ведомства Монголии поблагодарил российского Министра обороны за организацию конференции и приглашение на нее делегацию министерства обороны Монголии.

«Наше правительство придает первостепенное значение отношениям с Россией. При СССР мы были союзниками, а теперь являемся стратегическими партнерами. Среднесрочной программой развития стратегического партнерства между нашими странами предусмотрено развитие военно-технического сотрудничества», – сказал Бадмаанямбуугийном Бат-Эрдэнэ.

Он выразил искреннюю благодарность Минобороны России за оказание военно-технической помощи и подготовку военных кадров в военных вузах России, а также за организацию обучения с этого года монгольских несовершеннолетних граждан в Кызылском президентском кадетском училище на безвозмездной основе.

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