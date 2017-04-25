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25.04.2017 (11:38)

Инспекторы ВАИ обеспечат безопасность дорожного движения при проведении торжественных мероприятий в День Победы

Военная автомобильная инспекция (ВАИ) Вооруженных Сил Российской Федерации обеспечит безопасность дорожного движения в местах проведения мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На территории России спланировано проведение военных парадов в 28 городах, митингов (шествий) – в 69 населенных пунктах и артиллерийских салютов – в 26 городах.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в местах проведения торжественных мероприятий привлекаются 836 инспекторов и 559 автомобилей ВАИ.

Основные усилия ВАИ будут сосредоточены на обеспечении безопасности на маршрутах движения воинских колонн и предотвращении дорожно-транспортных происшествий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВАИ
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