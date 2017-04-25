25.04.2017 (11:19)
В Восточном военном округе стартовал конкурс военных полицейских «Страж порядка»
В Восточном военном округе в рамках подготовки к Армейским международным играм проводится конкурс военных полицейских «Страж порядка».
В состязаниях принимают участие команды, представляющие территориальные гарнизоны в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях.
Торжественная церемония открытия конкурса и первый его этап прошли на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае.
С приветственным словом к участникам и гостям соревнований обратился исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Лапин.
Затем состоялась индивидуальная гонка, где военные полицейские соревновались в прохождении на время полосы препятствий.
Часть маршрута они преодолели в средствах индивидуальной защиты, после чего выполнили нормативы по стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.
После этого участников состязаний ждали «Гонка патрульного наряда» и «Командная гонка». Здесь они определяли лучших в управлении военными автомобилями, преследовали нарушителей, отражали нападение диверсионных групп условного противника, оказывали медицинскую помощь потерпевшим.
Для проведения мониторинга и визуализации районов проведения конкурса использовались беспилотные летательные аппараты.
Помимо этого, на конкурсе была организована выставка стрелкового оружия, техники и спецстредств из арсенала подразделений военной полиции.
Конкурс завершится в конце недели, по его итогам будет сформирована сборная команда, которая представит Восточный военный округ на всеармейском этапе соревнований в июне на полигоне Алабино.