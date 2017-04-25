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25.04.2017 (11:19)

В Восточном военном округе стартовал конкурс военных полицейских «Страж порядка»

В Восточном военном округе в рамках подготовки к Армейским международным играм проводится конкурс военных полицейских «Страж порядка».

В состязаниях принимают участие команды, представляющие территориальные гарнизоны в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях.

Торжественная церемония открытия конкурса и первый его этап прошли на полигоне Князе-Волконский в  Хабаровском крае.

С приветственным словом к участникам и гостям соревнований  обратился исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Лапин.

Затем состоялась индивидуальная гонка, где военные полицейские соревновались в прохождении на время полосы препятствий.

Часть маршрута они преодолели в средствах индивидуальной защиты, после чего выполнили нормативы по стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

После этого участников состязаний ждали  «Гонка патрульного наряда» и «Командная гонка». Здесь они определяли лучших в управлении военными автомобилями, преследовали нарушителей, отражали нападение диверсионных групп условного противника, оказывали медицинскую помощь потерпевшим.

Для проведения мониторинга и визуализации районов проведения конкурса использовались беспилотные летательные аппараты.

Помимо этого, на конкурсе была организована выставка стрелкового оружия, техники и спецстредств из арсенала подразделений военной полиции.

Конкурс завершится в конце недели, по его итогам будет сформирована сборная команда, которая представит Восточный военный округ на всеармейском этапе соревнований в июне на полигоне Алабино.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Страж-порядка , Восточный военный округ
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