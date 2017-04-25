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25.04.2017 (09:34)

Команда альпинистов ДОСААФ России покоряет Эверест

Команда альпинистов ДОСААФ России – горный клуб «АльпИндустрия» – планирует покорить высочайшую вершину Земли  Эверест.

На данный момент команда оборонной организации уже достигла подножия вершины и установила базовый лагерь на высоте 5300 метров. 

«Основная задача нашей команды на сегодняшний день — правильно акклиматизироваться на высотах до 6000 метров и выйти на установку базового лагеря на высотах 6400 и 7000 метров. Все участники похода здоровы, физически и морально готовы к покорению Эвереста», — сообщил руководитель экспедиции Сергей Ковалев.

Команда альпинистов ДОСААФ России уже преодолела сотни крутых дорог Тибета, провела десятки тренировок по акклиматизации на высотах 3800 и 4400 метров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ДОСААФ
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