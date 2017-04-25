25.04.2017 (09:16)

В чешских городах Райград и Голасице отметили годовщину освобождения от фашистских захватчиков

24 апреля в южноморавских городах Райград и Голасице состоялись торжественные мероприятия в память воинов Красной Армии, освободивших эти населенные пункты от фашистских захватчиков в апреле 1945 г.

Памятные акции были также приурочены к 40-летию установки памятника Герою Советского Союза генерал-майору Козырю Максиму Евсеевичу, погибшему в Райграде 23 апреля 1945 г.

На мероприятиях присутствовали представители Посольства Российской Федерации в Чешской Республике, Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республики, Посольства Российской Федерации в Словацкой Республике, староста и представители администрации города Райград, члены Чешского союза борцов за свободу, ветеранских организаций Министерства обороны Чешской Республики, представители православной церкви, учащиеся чешских образовательных учреждений.

Почетные гости выступили с торжественными речами и возложили венки к памятнику генерала-майору Козырю, установленному во дворе средней школы Райграда, к братской могиле 62 красноармейцев в Голасице, а также к могиле медсестры Нины Андреевны Кутьковой, погибшей в апреле 1945 г. и захороненной на местном кладбище в Райграде.

На мемориале в Голасицах на плите высечены слова на чешском языке, к которым не раз возвращались в торжественных речах представители чешской стороны: «Мы воевали так, как нам велел закон, мы умирали, когда свобода шла к нам. В свои объятия нас приняла чешская земля, где ныне спим мы вечным сном. Памятник павшим воинам-героям Красной Армии, которые 18-26.04.1945 отдали свои жизни здесь в Голасицах, чтобы мы могли прожить радостную минуту освобождения. 62 сына славянской страны нашли здесь последний приют. Их мы должны помнить, их мы должны благодарить. Честь их памяти!».

Отец Андрей Петрич – настоятель храма в селе Панасовка (бывшая Афанасьевка) Днепропетровской области Украины, откуда родом генерал-майор Козырь М.Е., отслужил панихиду по умершим на всех трех мемориалах.

Сегодня горсть земли из родного села генерал-майора Козыря М.Е. будет принесена на его могилу на почетном захоронении воинов Красной Армии на Ольшанском кладбище в Праге.

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