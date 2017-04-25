25.04.2017 (10:00)

ВДВ представят на военных парадах 9 мая более 2500 единиц вооружения, военной и специальной техники

Военнослужащие Воздушно-десантных войск 9 мая в ходе парадов и торжественных шествий в городах России в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне представят более 2500 единиц боевого и специального оружия, а также около 200 единиц военной техники.

Несомненный интерес у посетителей и участников торжественных мероприятий вызовут боевые машины десанта БМД-2, БМД-3, БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», БТР-80, БТР-82А, самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона», зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Стрела-10».

Парады и торжественные шествия с участием десантников пройдут в 24 городах России –– Москве, Новороссийске, Ставрополе, Краснодаре, Туле, Улан-Удэ, Екатеринбурге, Волгограде, Владивостоке, Уссурийске, Анапе, Туапсе, Геленджике, Темрюке, Славянске-на-Кубани, Михайловске, Невинномыске, Пскове, Иванове, Наро-Фоминске, Рязани, Ульяновске, Камышине и Омске.

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