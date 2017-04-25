25.04.2017 (05:20)
Спортсмены Тихоокеанского флота стали чемпионами Камчатского края по волейболу
В Петропавловске-Камчатском, в спортивном комплексе «Звездный», состоялся чемпионат Камчатского края по волейболу среди мужских команд, в котором приняли участие 9 спортивных коллективов.
По итогам турнира первое место и звание чемпиона Камчатского края завоевала команда «Сокол» авиационной базы из города Елизово.
Два спортсмена флотской команды «Сокол» Василий Курнопялов и Роман Иванов заслужили индивидуальные призы, став лучшими в номинациях нападающий и связующий игрок.
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