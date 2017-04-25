25.04.2017 (04:34)

Противолодочники Тихоокеанского флота отработали дозаправку в воздухе

В ходе выполнения мероприятий боевой подготовки экипажи самолётов отработали дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78 командования дальней авиации ВКС России.

Полёты с дозаправкой в воздухе являются одним из самых сложных видов лётной подготовки. Во время полёта на высоте около 6000 м. и при скорости 500-550 км/ч лётчик Ту-142, имеющего взлетную массу свыше 180 тонн, должен приблизиться к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров и выполнить контакт с конус-датчиком заправщика, после чего выдержать место в строю до полной заправки топлива.

Дозаправка топливом в воздухе увеличивает радиус действия и возможности дальних противолодочных самолетов Ту-142 и позволяет действовать в районах находящихся на большом удалении от мест базирования.

Подобные элементы летной подготовки экипажей морской авиации Тихоокеанского флота выполняются регулярно.

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