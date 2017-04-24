24.04.2017 (23:03)

Кировскому региональному отделения ДОСААФ России - 90 лет

Торжественное мероприятие, посвященное этому значимому для региона событию, прошло во Дворце культуры «Космос». В зале собрались работники и активисты оборонного общества, представители госучреждений и ветеранских организаций, кадеты. Поздравить юбиляров пришли первые лица области и города.

Тон мероприятия был задан сразу: под звуки марша в исполнении военного оркестра Мелитопольской краснознаменной дивизии. Кадеты кировской школы № 47. вынесли на сцену флаги России, Кировской области и ДОСААФ России.

С приветственным словом к участникам торжества обратился председатель регионального отделения ДОСААФ Юрий Рыбкин. Он рассказал о славной истории оборонного движения на вятской земле, его вкладе в укрепление обороноспособности страны, что сделано и делается в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

За десятилетия деятельности оборонного общества на кировской земле выращено не одно поколение специалистов для Вооруженных сил России и отраслей хозяйственного комплекса страны. «ДОСААФ России является уникальной организацией, сумевшей пронести свое изначальное предназначение через слом общественного строя в конце XX века и остаться верным помощником и надежным резервом Министерства обороны России в деле подготовки молодежи к военной службе», – резюмировал Юрий Рыбкин.

«Современная структура Кировского регионального отделения позволяет успешно решать задачи подготовки граждан по военно-учебным специальностям. Только за 2016 год здесь прошли обучение более 6,5 человек по 11 программам, план подготовки специалистов выполнен более чем на 100%», – отметил в поздравительной речи исполняющий обязанности губернатора области Игорь Васильев.

Много слов благодарности было высказано со сцены в адрес сотрудников регионального отделения от его друзей и партнеров. Не забыли и о ветеранах, которые оказывают неоценимую поддержку в выполнении поставленных перед обществом задач. Бурными аплодисментами участники торжества поприветствовали присутствующего в зале ветерана Великой Отечественной войны Алексея Григорьевича Вавилова. Он ровесник движения: недавно отметил свой 90-летний юбилей.

В этот же день официальные благодарности получили сотрудники, внесшие максимальный вклад в развитие общества на вятской земле. Благодарственным письмом правительства Кировской области награждена ведущий специалист Вятскополянской автомобильной школы Накия Аухадеева. Почетными грамотами законодательного собрания отмечены сотрудники Кировской объединенной технической школы – преподаватель Александр Попов, мастер производственного обучения Николай Порошин и слесарь по ремонту автомобилей Сергей Шамов, а также старший специалист регионального отделения Татьяна Семушина. Почетных грамот от городской думы удостоены главный бухгалтер регионального отделения Ирина Бокова и помощник председателя по кадровой работе Екатерина Борисова. Целому ряду сотрудников вручены ордена и награды ДОСААФ России. Как отметил Юрий Рыбкин, вручавший высокие награды, в эти дни свое 90-летий празднуют многие региональные отделения по всей стране, и число награжденных от кировского отделения – одно из самых многочисленных.

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