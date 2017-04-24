24.04.2017 (23:49)

В рамках программы «Эффективная армия» экономия за счет совершенствования строительства составит 13 млрд рублей

Реализация только одного из проектов программы «Эффективная армия», связанного с совершенствованием военно-строительного комплекса и внедрением типовых стандартов проектирования и строительства, позволит сэкономить порядка 13 млрд рублей.

Внедрение типовых стандартов наряду с применением новых технологий и современных материалов за счет минимизации затрат, сокращения сроков создания объектов и повышения качества строительства позволили ввести в эксплуатацию за последние два года более 1,7 тысячи комплексных объектов.

Одновременно с этим, началось строительство более 4 тысяч объектов инфраструктуры.

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