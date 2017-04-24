24.04.2017 (23:22)

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова проведен конкурс на лучшие научные работы

В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова проведен конкурс на лучшие научные работы, выполненные курсантами и слушателями вузов Минобороны России. Комплексному рецензированию подверглись 25 научных работ курсантов и слушателей от 6 вузов.

Конкурсная комиссия в составе 17 человек утверждена приказом начальника Главного Военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации № 31 от 6 марта 2017 г. Согласно требованиям Статс-секретаря - Заместителя министра обороны Военно-медицинская академия является Вузом – организатором в проведении конкурса по Разделу «Военная медицина». Прием конкурсных работ от Вузов Минобороны России по данному разделу осуществлялся до 15 марта.

Для поощрения авторов лучших научных работ среди курсантов и слушателей конкурсной комиссией определены:

Премия Министра обороны Российской Федерации – майор Егорочкин Павел Владимирович, слушатель Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева;

Грамоты Министра обороны Российской федерации - младший сержант Ершов Геннадий Александрович курсант 2 курса Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения, майор медицинской службы Одегов Алексей Николаевич, слушатель Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

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