Открыт конкурс по отбору экспонатов специальной экспозиции «Инновационный клуб» на форуме «Армия-2017»

24.04.2017 (22:46)

В рамках подготовки III Международного военно-технического форума «Армия-2017» Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по формированию специальной экспозиции «Инновационный клуб».

Уникальный формат «Инновационного клуба» предусматривает объединение в едином пространстве основных субъектов инновационной деятельности, включая потенциальных инвесторов и заказчиков, для выстраивания эффективного диалога и комплексного взаимодействия по реализации инновационных проектов.

Формирование специальной экспозиции осуществляется на конкурсной основе. К участию в конкурсе приглашаются субъекты инновационной деятельности, осуществляющие инициативные научно-технические разработки военного, специального и двойного назначения:

образовательные организации высшего образования;

научно-исследовательские организации;

конструкторские бюро;

инжиниринговые центры;

резиденты технологических и индустриальных парков, а также институтов развития;

малые инновационные предприятия;

молодежные объединения научно-технического творчества;

коллективные разработчики инновационной научно-технической продукции;

индивидуальные изобретатели и рационализаторы.

Справочно:

Для участия в конкурсе необходимо до 1 июня 2017 г. направить заявку на адрес электронной почты inclub@rusarmyexpo.com или предоставить её в печатном виде с приложением электронной копии на CD-диске в «Службу одного окна» Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации по адресу: г. Москва, Оболенский пер., д. 9а с 10.00 до 17.00 в рабочие дни.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе также представлена на официальном сайте форума «Армия-2017» www.rusarmyexpo.ru в разделе «Спецэкспозиция «Инновационный клуб».

Претендентам, прошедшим отбор, на безвозмездной основе будет предоставлено индивидуальное выставочное место в рамках специальной экспозиции и возможность участия во всех мероприятиях дискуссионной, образовательной, инвестиционной, конкурсной программ «Инновационного клуба».

Приглашаем принять участие в конкурсе.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице