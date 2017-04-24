Открыт конкурс по отбору экспонатов специальной экспозиции «Инновационный клуб» на форуме «Армия-2017»
В рамках подготовки III Международного военно-технического форума «Армия-2017» Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по формированию специальной экспозиции «Инновационный клуб».
Уникальный формат «Инновационного клуба» предусматривает объединение в едином пространстве основных субъектов инновационной деятельности, включая потенциальных инвесторов и заказчиков, для выстраивания эффективного диалога и комплексного взаимодействия по реализации инновационных проектов.
Формирование специальной экспозиции осуществляется на конкурсной основе. К участию в конкурсе приглашаются субъекты инновационной деятельности, осуществляющие инициативные научно-технические разработки военного, специального и двойного назначения:
образовательные организации высшего образования;
научно-исследовательские организации;
конструкторские бюро;
инжиниринговые центры;
резиденты технологических и индустриальных парков, а также институтов развития;
малые инновационные предприятия;
молодежные объединения научно-технического творчества;
Для участия в конкурсе необходимо до 1 июня 2017 г. направить заявку на адрес электронной почты inclub@rusarmyexpo.com или предоставить её в печатном виде с приложением электронной копии на CD-диске в «Службу одного окна» Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации по адресу: г. Москва, Оболенский пер., д. 9а с 10.00 до 17.00 в рабочие дни.
Подробная информация об условиях участия в конкурсе также представлена на официальном сайте форума «Армия-2017» www.rusarmyexpo.ru в разделе «Спецэкспозиция «Инновационный клуб».
Претендентам, прошедшим отбор, на безвозмездной основе будет предоставлено индивидуальное выставочное место в рамках специальной экспозиции и возможность участия во всех мероприятиях дискуссионной, образовательной, инвестиционной, конкурсной программ «Инновационного клуба».