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24.04.2017 (22:46)

Открыт конкурс по отбору экспонатов специальной экспозиции «Инновационный клуб» на форуме «Армия-2017»

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