24.04.2017 (22:16)
В многофункциональном огневом центре парка «Патриот» завершился этап кубка России по практической стрельбе из карабина
На территории Многофункционального огневого центра парка «Патриот» прошёл 2-й этап кубка России по практической стрельбе из карабина. В состязаниях приняли участие более 250 спортсменов от Калининграда до Владивостока. Среди них есть как профессиональные стрелки, так и любители.
Победители соревнования представят нашу страну на чемпионате мира, который пройдёт в начале июня к участию ожидают более 800 стрелков со всех континентов.
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