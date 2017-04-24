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24.04.2017 (22:16)

В многофункциональном огневом центре парка «Патриот» завершился этап кубка России по практической стрельбе из карабина

На территории Многофункционального огневого центра парка «Патриот» прошёл 2-й этап кубка России по практической стрельбе из карабина. В состязаниях приняли участие более 250 спортсменов от Калининграда до Владивостока. Среди них есть как профессиональные стрелки, так и любители.

Победители соревнования представят нашу страну на чемпионате мира, который пройдёт в начале июня к участию ожидают более 800 стрелков со всех континентов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Парк Патриот
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