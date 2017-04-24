24.04.2017 (21:50)

В Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. состоится Международная военно-историческая конференция «Маршалы Победы»

26 апреля 2017 г. в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. состоится Международная военно-историческая конференция «Маршалы Победы», посвященная 72 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Конференция станет одним из основных публичных мероприятий Минобороны России, планируется показать роль Верховного Главнокомандующего в руководстве государством в условиях глобальных вызовов. На примерах Маршалов Советского Союза Г.К. Жукова, А.М. Василевского, И.С. Конева, К.К. Рокоссовского, К.А. Мерецкова, Л.А. Говорова, Р.Я. Малиновского и Ф.И. Толбухина не только раскрыть основные этапы становления полководческого таланта, но и оценить особенности их военного искусства при подготовке и проведении стратегических операций.

По итогам Конференции планируется выработать рекомендации по развитию международного сотрудничества в области военной истории и по вопросам патриотического воспитания российских граждан.

Для участия в Конференции приглашены представители Федерального Собрания Российской Федерации, руководства Министерства обороны Российской Федерации, Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, центральных органов военного управления, научно-исследовательских учреждений МО РФ, а также профессорско-преподавательский состав, слушатели и курсанты вузов МО РФ, военные атташе стран СНГ и блока НАТО, общественные и ветеранские организации.

В рамках Конференции состоится открытие художественной экспозиции «Творцы Победы». Ее основу составляют предметы из фондовых коллекций Центрального музея Великой Отечественной войны. В материалах экспозиции будут показаны как судьбы маршалов, так и рядовых, умудренных боевым опытом полководцев и вчерашних школьников, тех,

без отваги и мужества которых не настал бы День Великой Победы.

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