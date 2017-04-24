24.04.2017 (21:03)

Палубные вертолеты Ка-52К успешно прошли предварительные испытания в Средиземном море

Вертолеты Ка-52К завершили первый этап испытаний на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». В настоящее время машины находятся на базе АО «Камов», где заводские специалисты завершают оценку состояния вертолетов и их отдельных агрегатов после выполнения задач в сложных климатических условиях.

Вертолет Ка-52К «Катран» предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине. Современное бортовое оборудование обеспечивает вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море.

На этапе испытаний вертолеты Ка-52К привлекались к работам по охране авианесущей группы Северного флота РФ во главе с ТАВКР «Адмирал Кузнецов». На сегодняшний день происходит оценка влияния морского климата на его двигатели и агрегаты.

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