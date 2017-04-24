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24.04.2017 (20:41)

В ГВКГ им. Н.Н. Бурденко внедрили новый метод лечения заболеваний позвоночника

В 64-м отделении хирургии позвоночника центра травматологии и ортопедии ГВКГ им. Н.Н. Бурденко внедрили в практику новый вид операций при дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника.

Данные операции относятся к органосберегающим и направлены на сохранение межпозвоночных дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника при таких дегенеративных изменениях, как грыжи дисков со сдавлением корешков спинного мозга.

Военные хирурги используют специальную систему для протезирования дефекта фиброзного кольца межпозвоночного диска после удаления мягкотканого компонента грыжевого выпячивания.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Медицина
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