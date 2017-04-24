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24.04.2017 (20:15)

Массовые субботники прошли в столичных микрорайонах для военнослужащих

Более двух сотен человек приняли участие в субботниках в четырех московских микрорайонах, расположенных на улицах Полины Осипенко, Большая Очаковская, Синявинская, Левобережная.

Около половины участников массовой уборки районов - жители домов, военнослужащие и члены их семей.

Вместе с жильцами участие в субботнике принимали мотрудники Управления многоквартирными домами (МКД) АО "ГУОВ".

Общая площадь территории, которую убрали и благоустроили в рамках акции - более 6 тысяч квадратных метров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Жилье
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