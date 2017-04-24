24.04.2017 (19:53)

Более 500 новобранцев пополнили ряды вновь сформированных воинских частей общевойсковой армии ЗВО

В рамках весенней призывной кампании во вновь сформированные соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные на территории Воронежской, Белгородской и Брянской областей, для прохождения военной службы прибыли более 500 человек молодого пополнения.

Более 100 из них имеют высшее образование и более 200 — среднее специальное, (это на 15% выше показателей призыва прошлого года), каждый четвертый призывник имеет военно-учетную специальность.

В призывной компании этого года особое внимание уделяется комплектованию вновь созданных воинских частей. Стоит отметить, что показатель годности у новобранцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,4% и составил около 78% из военнообязанных юношей.

Всего из регионов, где дислоцируются войска Западного военного округа, планируется призвать свыше 48 тысяч молодых людей.

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