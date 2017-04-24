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24.04.2017 (19:05)

На базе ЦСКА в Санкт-Петербурге юные хоккеисты вступили в ряды «Юнармии»

На ледовой арене спортивного дворца «Хоккейный» в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония приема юных спортсменов хоккейного клуба «Юная армия СКА ЗВО» в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Почётными гостями мероприятия стали представители командования Западного военного округа, руководство филиала ЦСКА в городе на Неве, руководство регионального отделения «Юнармия».

Торжественную клятву у юнармейцев принял заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий. 

Центральный спортивный клуб Армии
Метки:
ЦСКА , Юнармия , Спорт
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