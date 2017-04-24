24.04.2017 (19:23)

Летчики Су-34 и МиГ-29СМТ Западного военного округа отрабатывают элементы воздушного боя

Сегодня экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воронежского авиаполка и истребителей МиГ-29СМТ Курского авиаполка Западного военного округа (ЗВО) приступили к отработке совместных полетов с элементами воздушного боя.

По сценарию совместных полетов фронтовые бомбардировщики Су-34 выполняют роль условного противника, атакующего с использованием элементов высшего пилотажа и средств радиоэлектронного подавления. Экипажам истребителей МиГ-29СМТ предстоит обнаружить бомбардировщики в воздухе и атаковать их на дальних рубежах.

Результаты воздушных поединков помогут определить средства объективного контроля, установленные на каждом самолете - участнике воздушного боя. Анализ данных позволит определить, кто из противоборствующих экипажей первым нанес точный удар по условному противнику.

Всего в совместных полетах принимают участие более 10 экипажей Су-34 и МиГ-29СМТ, каждый из которых совершит не менее 5 самолетовылетов.

Подобные «воздушные дуэли» экипажей Су-34 и МиГ-29СМТ позволяют летчикам полностью отработать все знания и навыки, полученные в ходе тренировок, повысить свое летное мастерство, а также выработать новые нестандартные тактические приемы современного воздушного боя.

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