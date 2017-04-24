24.04.2017 (18:36)

Министр обороны принял участие в заседании Попечительского совета Русского географического общества

Сегодня в Москве прошло заседание Попечительского совета Русского географического общества (РГО). В его работе принял участие Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, который является президентом этой Всероссийской общественной организации.

Открыл заседание Президент России Владимир Путин, предложивший учредить профессиональный праздник –– День географа, а также почетное звание «Заслуженный географ РФ». По словам главы государства, этот шаг подчеркнет значимость профессии и повысит статус представителей науки, будет способствовать популяризации географии.

Владимир Путин отметил значимость международных проектов РГО, особенно совместных с партнерами из Китая. «Проекты РГО с участием иностранных партнеров еще раз доказывают: взаимодействие ученых не подвержено политической конъюнктуре и способствует научному прогрессу и укреплению дружбы», –подчеркнул он.

В свою очередь Сергей Шойгу сообщил, что работы участников фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна» смогут увидеть жители более полутора десятков стран.

В настоящее время экспозиции открыты во французской Ницце и в четырех городах Румынии, а в мае стартует уже вторая экспозиция в Сербии, где даже создан зарубежный центр РГО.

«Подчеркну, что он получил поддержку на самом высоком уровне: центр открывал президент Сербии, а в Попечительский совет вошли ведущие общественные деятели и предприниматели республики», –– отметил Министр обороны.

«В планах центра много интересных проектов. В том числе организация новых площадок для проведения географического диктанта. Помимо Сербии такие площадки планируем подготовить в странах СНГ и на базе зарубежных центров Россотрудничества», — сообщил Сергей Шойгу.

Говоря о планах на 2017 год, он особо выделил проект по формированию в Сибири мощного научного, промышленного и экономического центра.

«Считаем, что его создание окажет реальное содействие комплексному развитию региона», –– подчеркнул Сергей Шойгу.

Он пояснил, что внимание к Сибири не случайно.

«Её изучение –– значимая часть истории РГО. По сути, мы продолжим традиции Большой Сибирской экспедиции Общества и работ Грум-Гржимайло, Черского и Обручева, а также почётного члена РГО, известного губернатора Восточной Сибири, Николая Муравьёва-Амурского, который лично обследовал стратегически важную транспортную инфраструктуру региона, сплавляясь на плотах по его рекам», –– рассказал президент РГО.

Одним из ключевых направлений деятельности РГО Сергей Шойгу назвал сохранение редких видов животных. Немаловажное место в этой работе занимает изучение морских млекопитающих, в частности китов.

Президент РГО напомнил, что 2017 год в России посвящён экологии, и предложил обсудить в связи с этим ряд тем.

Одна из них касалась изучения и сохранения почв.

«Почвы –– это очень сложное и интересное природное явление, что делает его важным объектом для географического изучения. От состояния почв во многом зависит экологическое самочувствие страны и в некоторой степени её экономический успех. У наших учёных есть свои аргументы и предложения. Я знаю, что эта тема заинтересовала некоторых попечителей», –– отметил Сергей Шойгу.

«Мы затронули тему изучения китов. Но, как вы знаете, в наших морях обитают тысячи представителей флоры и фауны, многие из которых уникальны. Особенно это касается морей Российской Арктики. В прошлом году мы дали возможность специалистам провести широкие исследования в Белом море. Есть результаты», –– рассказал президент РГО.

Он поднял ещё одну тему, связанную с экологией. Речь шла об озере Байкал. В него впадают десятки рек, которые так или иначе влияют на экологическое состояние водоёма.

С 2011 года Русское географическое общество поддерживает проект по изучению крупнейшей из них –– реки Селенги?.

Сергей Шойгу также отметил, что РГО много внимания уделяет вопросам просвещения, и, прежде всего, подрастающего поколения.

«Например, активно развиваем сеть молодёжных клубов РГО. Такие клубы хотят создавать вузы, центры детского туризма и краеведения и, конечно, наши региональные отделения. Сейчас их уже более сотни в 76 регионах страны. При этом ежемесячно мы получаем десятки новых заявок», — пояснил Сергей Шойгу.

По словам президента РГО, программы клубов очень насыщенные — от научных дискуссий до категорийных походов. Также организован ряд конкурсов, победители которых станут участниками археологических раскопок в Крыму и Южной Сибири, посетят уникальные заповедники, смогут пройти по рекам и морям России на настоящем научно-исследовательском судне, сообщил президент РГО.

«Надеюсь, волонтёры, получившие опыт работы в плавучих университетах РГО, войдут в состав большой экспедиции в Антарктиду, которую мы планируем приурочить к юбилею открытия шестого континента», — заключил Сергей Шойгу.

Русское географическое общество было учреждено в 1845 году указом императора Николая I. В настоящее время Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество» насчитывает 85 региональных отделений по всей России, крупнейшие из них — Приморское и Московское. В 2009 году президентом общества был избран Сергей Шойгу.

В 2010 году был создан Попечительский совет Русского географического общества, который возглавил Президент России Владимир Путин.

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