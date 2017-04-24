24.04.2017 (16:57)

Российские военнослужащие в Таджикистане готовятся принять участие в параде 9 мая

Военнослужащие 201-й российской базы, дислоцированной в Таджикистане, приступили к тренировкам для участия в параде, который состоится 9 мая в Душанбе.

Российский парадный расчет численностью 110 военнослужащих пройдет в одном строю с солдатами и офицерами Вооруженных сил Таджикистана. Также россияне примут участие в чествовании ветеранов войны и благоустройстве воинских мемориалов.

201-я военная база – крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению соединение будет находиться в Таджикистане как минимум до 2042 года.



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