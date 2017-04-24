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24.04.2017 (16:47)

Военнослужащие РВСН в День Победы примут участие в парадах и торжественных шествиях в 38 городах России

Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения (РВСН)
9 мая примут участие в парадах и торжественных шествиях в 38 городах России в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Стратегические ракетчики пройдут торжественным маршем в Москве, Новосибирске, Владимире, Екатеринбурге, Перми, Саратове, Иркутске, Оренбурге, Йошкар-Оле, Нижнем Тагиле, Омске, Барнауле, Козельске.

Во время торжественных мероприятий, посвященных празднованию Великой Победы, жители России увидят различные виды боевой и специальной техники, представляющей техническую оснащенность и мощь Ракетных войск, а на военнослужащих, проходящих в парадных расчетах, новую форму и современное оружие.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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