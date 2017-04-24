24.04.2017 (16:27)

Принято положительное решение по призыву на военную службу в отношении 15 тыс. граждан из субъектов РФ на территории ЗВО

В период майских праздников в Западном военном округе (ЗВО) отправка призывников к местам службы проводиться не будет. На этот период все сборные пункты военных комиссариатов планируется закрыть, и призывники там находиться не будут.

Однако в рабочие дни призывники установленным порядком будут вызываться в военные комиссариаты для прохождения медицинских комиссий, психологического тестирования и оформления документов и личных дел. Те молодые люди, по которым будет принято положительное решение о призыве на военную службу, будут вызваны на сборные пункты только после 11 мая.

На сегодняшний день призывными комиссиями субъектов РФ на территории ЗВО уже принято положительное решение по призыву на военную службу в отношении 15 тыс. граждан, из них около 2,5 тыс. уже отправлены в составе воинских команд к местам прохождения службы.

Текущая призывная компания проводится с учетом последних изменений действующего в этой сфере законодательства. Весенний призыв граждан на военную службу завершится 15 июля. Всего из субъектов РФ на территории ЗВО на военную службу будут призваны более 48 тыс. человек.

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