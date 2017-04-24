24.04.2017 (16:09)

Военнослужащие Балтийского флота обеспечили проведение регионального юнармейского слета в Калининграде

22 апреля в Калининграде на плацу Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса состоялся первый региональный слет всероссийского общественного движения «Юнармия».

В работе молодежного слета приняли активное участие представители командования Балтийским флотом (БФ). Работу форума юнармейцев обеспечивали флотские структуры и подразделения.

Для участников и гостей слета были развернуты выставки стрелкового вооружения, образцов формы одежды военнослужащих, разновидностей продовольственного пайка.

В рамках культурной программы слета выступил оркестр штаба БФ, а разведчики соединения морской пехоты продемонстрировали приемы рукопашного боя.

В этот день состоялась торжественная церемония приема в юнармейцы, ряды молодежной организации пополнили 213 школьников из Калининградской области. Всего в мероприятии приняло участие более 300 человек.

Военно-патриотическое движение «Юнармия» является одним из направлений российского движения школьников и начало свою работу 1 сентября 2016 г. Инициатива воссоздания молодежной организации «Юнармия» принадлежит Министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу.

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