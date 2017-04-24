24.04.2017 (15:22)
Топографы ВВО создают пространственные модели местности в полевых условиях
Топографическое подразделение Восточного военного округа, дислоцированное в Бурятии, создаёт 3D макеты местности с помощью новой подвижной цифровой топографической системы (ПЦТС) в полевых условиях.
ПЦТС полностью автономна и мобильна, оснащена современным высокотехнологичным оборудованием.
Топографическая система способна осуществлять хранение, контроль и выдачу потребителям цифровой информации о местности, оперативно создавать и обновлять геоинформационные данные в цифровом и аналоговом виде.
Кроме того, ПЦТС способна проводить анализ и оценку местности в топогеодезическом отношении, создавать цифровые фотопланы, печатать топографические карты, создавать пространственные модели местности, отображать 3D модели.
До конца года топографы планируют создать 3Д модели всех полигонов и учебных комплексов в Бурятии.