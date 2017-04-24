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24.04.2017 (15:22)

Топографы ВВО создают пространственные модели местности в полевых условиях

Топографическое подразделение Восточного военного округа, дислоцированное в Бурятии, создаёт 3D макеты местности с помощью новой подвижной цифровой топографической системы (ПЦТС) в полевых условиях.

ПЦТС полностью автономна и мобильна, оснащена современным высокотехнологичным оборудованием.

Топографическая система способна осуществлять хранение, контроль и выдачу потребителям цифровой информации о местности, оперативно создавать и обновлять геоинформационные данные в цифровом и аналоговом виде.

Кроме того, ПЦТС способна проводить анализ и оценку местности в топогеодезическом отношении, создавать цифровые фотопланы, печатать топографические карты, создавать пространственные модели местности, отображать 3D модели.

До конца года топографы планируют создать 3Д модели всех полигонов и учебных комплексов в Бурятии.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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