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24.04.2017 (15:09)

Расчеты береговых артиллерийских комплексов «Берег» ЧФ выполнили боевые стрельбы по морской цели

В соответствии с планом боевой подготовки на полигоне Железный Рог в Краснодарском крае проводится  зачетное  тактическое учение с отдельной ракетно-артиллерийской бригадой Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ).

В ходе учения совершенствуется слаженность  боевых расчетов,  артиллеристы и ракетчики оттачивают навыки вождения тяжелых боевых машин, выполняют нормативы по развертыванию комплексов на позициях и приведению их в боевую готовность.

Сегодня в рамках учения расчёты береговых самоходных артиллерийских комплексов «Берег» с защищённых позиций  выполнили боевые стрельбы по морской цели.  Огонь велся по морскому артиллерийскому щиту, установленному в море на дистанции 7  км от побережья.

Безопасность стрельбы и закрытие района для судоходства обеспечивали боевые корабли и суда обеспечения НВМБ.

Сегодня же расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион», также развернутых на полигоне, провели электронные пуски ракет по морским целям.

Справочно:

Береговой артиллерийский самоходный комплекс «Берег» предназначен для уничтожения кораблей малого и среднего водоизмещения со скоростными характеристиками до 100 узлов  с радиусом обнаружения до 35 км и дальностью действия до 22 км. 

Основные характеристики комплекса: калибр 130 мм;  скорость хода – до 60 км/час;  скорострельность 72 выстрела/мин; дальность хода – 850 км;  вес каждой единицы комплекса от 43 до 44 т.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Военно-Морской Флот , Черноморский флот
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