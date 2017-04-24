24.04.2017 (14:50)

На авиабазе ВВО в Хабаровском крае впервые в этом году прошло учение с применением вертолетов-тяжеловесов

На авиабазе Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Хабаровском крае, состоялось летно-тактическое учение с применением крупнейших в мире транспортных вертолётов – Ми-26.

В ходе учения летчики отработали задачи по транспортировке большого груза на внешней подвеске на дальнее расстояние. Для выполнения учебных заданий использовался специальный внешний груз весом 10,5 тонн. Транспортировка подобных грузов является наиболее сложным элементом в учебной программе экипажей самых больших в мире транспортных вертолетов Ми-26 и требует высокой выучки вертолетчиков.

Также летчики отработали элементы пилотажа, в том числе зависание в воздухе, взлет и посадку в заданных районах.

Учение проводилось в рамках боевой подготовки экипажей армейской авиации и направлено на совершенствование профессионального мастерства военных летчиков.

Справочно:

Ми-26 - тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолётом. Аппарат построен по схеме одновинтового агрегата с 8-лопастным несущим винтом. Имеет два двигателя общей мощностью почти в 23 тыс. л. с.

Вертолет способен транспортировать грузы весом более 20 тонн как внутри машины, так и на внешней подвеске.

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