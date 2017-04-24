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24.04.2017 (14:10)

Подразделения МТО Западного военного округа возвели мост в Кронштадте

Впервые в истории города воинской славы Кронштадта, расположенного на острове Котлин, подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа (ЗВО) соединили автодорожным разборным мостом пирс Западной Усть-Рогатки и мол, который огораживает Купеческую и Среднюю гавани.

Возведенная 200-метровая конструкция позволит посетить исторический форт Князь Меньшиков, кроме того, на ней будут размещаться зрители праздничных мероприятий, посвященных Дню Военно-Морского Флота России.

Также на дамбе Западной Усть-Рогатки установлен доставленный из Балтийска глубоководный спасательный аппарат АС-5. Он предназначен для спасения личного состава затонувших подводных лодок с глубин до 500 м путем приема подводников в аппарат.

АС-5 станет одним из экспонатов для привлечения внимания гостей будущего филиала парка «Патриот» в Кронштадте. Кроме того, в мае из Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова будут доставлены береговые ракетные комплексы «Редут» и «Рубеж», которые тоже станут достопримечательностями Кронштадта.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , МТО , Балтийский флот , Западный военный округ , Праздники
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