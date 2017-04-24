24.04.2017 (13:57)

Экипажи армейской авиации ВВО отработали уничтожение условных бандгрупп в ночных условиях

В Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение с соединением армейской авиации Восточного военного округа, базирующимся в Хабаровском крае.

Выполняя полетные задания, экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» отработали вопросы по обнаружению и уничтожению вооруженных бандгрупп и легкобронированной техники условного противника.

Особенностью учения стало решение поставленных задач в ночное время суток с применением спутниковых систем навигации, инфракрасной аппаратуры, а также приборов ночного видения для пилотов.

Вертолетчики провели разведку в заданных районах и, обнаружив полевой лагерь и автомобильную колонну условного противника, выполнили практические стрельбы с применением неуправляемых ракет и пушечного вооружения. Также были отработаны действия при повторном заходе для атаки, прикрытии экипажами друг друга и ухода из–под ответного удара условного противника.

Всего к учению привлекалось несколько летных смен, экипажи поочередно осуществляли парные и групповые вылеты.

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