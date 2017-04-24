24.04.2017 (13:39)

В ВВО названы победители конкурса «Воздушные рубежи-2017»

В Хабаровском крае завершились предварительные соревнования конкурса профессионального мастерства по полевой выучке среди расчётов радиотехнических войск Восточного военного округа «Воздушные рубежи-2017».

В них приняли участие лучшие расчеты радиолокационных комплексов и станций слежения за воздушной обстановкой, дислоцирующихся в Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях.

В ходе проведения практической части конкурса участники выполнили нормативы по развёртыванию и свёртыванию радиолокационных станций, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командный пункт.

Помимо этого, водители соревновались в прохождении маршрута на автодроме, преодолении заражённого участка местности, огневой подготовке.

По итогам состязаний победу одержали представители соединения, дислоцированного в Хабаровском крае.

Победители представят Восточный военный округ на заключительном этапе конкурса, который состоится во второй половине июня на полигоне Ашулук в Астраханской области.

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