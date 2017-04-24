24.04.2017 (13:36)

Сапёры Северного флота осваивают подрыв льда и старых зданий

На базе отдельного морского инженерного батальона Северного флота в посёлке Щукозеро (Мурманская область) прошел учебно-методический сбор с военными инженерами объединения, посвященный ликвидации ледовых заторов на водоёмах и обрушению ветхих зданий и строительных конструкций.

Одной из основных задач мероприятия, как заявил начальник морской инженерной службы Северного флота полковник Александр Худолей, стала подготовка личного состава инженерных подразделений к борьбе с паводками, безопасному обрушению ветхих зданий и сооружений.

Помимо этого, сапёры научились утилизировать взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны, которые часто обнаруживаются в местах боевых действий на территории Кольского полуострова.

В сборе приняли участие военнослужащие инженерных подразделений мотострелковых соединений, бригады морской пехоты и отрядов специального назначения по борьбе с подводными диверсантами подводных сил Северного флота.

Во время теоретических занятий саперы изучили основы подрывного дела, особенности подрыва льда и фундаментальных сооружений.

Особое внимание было уделено мерам безопасности при обращении с взрывчатыми веществами, подготовке и выполнении взрывных работ.

Затем военнослужащие уже на практике научились готовить фрагменты капитального строения к разрушению подрывным способом, а также осуществили подрыв льда на водоёме.

Подобные сборы военных инженеров Северного флота проходят на регулярной основе в зимнем периоде обучения перед наступлением паводкоопасного сезона.

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