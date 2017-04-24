24.04.2017 (13:32)

С артиллерийскими подразделениями 22-го армейского корпуса и экипажами вертолётов морской авиации ЧФ проведено учение в Крыму

В рамках итоговой проверки за зимний период обучения на полигоне Опук в Крыму прошло учение по управлению огнем артиллерии 22-го армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

В соответствии с планом боевой подготовки артиллерийские подразделения отдельной бригады береговой обороны флота, отдельной бригады морской пехоты и артиллерийского полка ЧФ выполнили задачи по подавлению огневых точек условного противника на побережье. Боевая стрельба велась с закрытых позиций.

Для поражения мишеней, имитирующих технику и долговременные огневые точки условного противника, применялись реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходные гаубицы «Гвоздика» и самоходные артиллерийские орудия «Нона», буксируемые гаубицы Д-30 и «Мста-Б», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и миномёты «Поднос» – всего более 70 единиц боевой техники.

В рамках учения экипажи вертолётов Ми-8 морской авиации флота отработали задачи по сопровождению колонны техники, а затем нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по мишенным позициям различной сложности.

Кроме того, вертолёты Ка-27, предназначенные для корабельного базирования, провели поиск и слежение за подводной лодкой условного противника и успешно выполнили бомбометание по назначенным целям на побережье. Всего в ходе учения выполнено более 20 вертолётовылетов.



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