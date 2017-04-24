24.04.2017 (15:02)

Отряд кораблей и судов Балтийского флота примет участие в военном параде 9 мая в Санкт-Петербурге

Отряд кораблей и судов Балтийского флота примет участие в военном параде, который пройдет в Санкт-Петербурге 9 мая.

В ночь с 30 на 31 апреля на рейде между Дворцовым и Благовещенским мостами в парадный строй встанут подводная лодка «Дмитров», корвет «Сообразительный», большой десантный корабль «Минск».

У набережной лейтенанта Шмидта выстроятся ракетный катер «Моршанск», малый противолодочный корабль «Зеленодольск», корвет «Стойкий». У Английской набережной займут свои места десантный катер «Денис Давыдов», малый ракетный катер «Ливень», базовый тральщик «Александр Обухов».

Военно-морской парад, посвященный 72-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, начнется 9 мая в 9:00. До этого времени военным морякам предстоит подготовить корабли к праздничным мероприятиям, а также провести ряд тренировок.

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