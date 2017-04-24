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24.04.2017 (13:01)

В 2,5 раза увеличилось количество соединений и частей ЗВО, оцененных на «хорошо» за зимний период обучения

В Западном военном округе (ЗВО) завершились контрольные проверки соединений и воинских частей за зимний период обучения.

В течение двух недель специально созданные комиссии проводили контрольные занятия с военнослужащими по основным предметам обучения. Общее руководство проверкой осуществлял командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов.

Были оценены уровень боевой выучки, физической подготовки военнослужащих, слаженность подразделений, деятельность органов управления и их готовность к выполнению задач по предназначению.

Проверено также состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качество организации боевой подготовки, всестороннего обеспечения войск.

Анализ результатов проверки свидетельствует о качественном росте основных показателей. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество соединений и воинских частей, получивших хорошие оценки, увеличилось более чем в 2,5 раза.

В танковых подразделениях на 11% увеличился средний балл за выполнение упражнений контрольных стрельб штатным снарядом и на 7,5% – средний навод механиков-водителей танков.

К контрольной проверке были привлечены более 100 соединений и воинских частей. Предварительная общая оценка за проверку —  «хорошо».

Окончательные итоги проверки будут подведены на Военном совете округа, который состоится в начале мая текущего года.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Военное образование
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