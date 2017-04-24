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24.04.2017 (12:34)

Летчики штурмовой авиации ЮВО учатся действовать при возникновении нештатных ситуаций

Экипажи Су-25СМ штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО), базирующейся в Краснодарском крае, совершенствуют навыки пилотирования на предельно малых высотах – до 25 метров над землей.

При выполнении полетных заданий на такой высоте пилоты отрабатывают скрытный обход средств противовоздушной обороны (ПВО) условного противника.

Учебно-тренировочные полеты выполняются парами и в составе звеньев, в том числе в сложных метеорологических условиях, а также в ночное время.

Помимо этого, летчики учатся действовать при возникновении нештатных ситуаций – в случае отказа бортового оборудования и авиационной техники.

Также пилоты тренируются совершать аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу в условиях выхода из строя одного из двух двигателей.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , ВКС , Авиация , Боевая подготовка
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