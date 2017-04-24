24.04.2017 (12:10)

Военные медики ЮВО обучили военнослужащих по призыву оказывать первую медпомощи при укусах змей, клещей и диких животных

Офицеры медицинского подразделения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, совместно со специалистами регионального Центра медицины катастроф, провели для военнослужащих по призыву практические занятия по оказанию первой медицинской помощи при укусах змей, клещей и диких животных.

В ходе мероприятия военнослужащих обучили таким навыкам, как определение показаний к проведению сердечно-лёгочной реанимации, проведения непрямого (закрытого) массажа сердца, искусственной вентиляции лёгких.

Специальные занятия проводились с применением различных современных средств медицинской помощи, таких как дефибриллятор ДФР-02, прибор мониторинга параметров жизнедеятельности пациентов МПР «Тритон», вакуумный иммобилизирующий матрац «Кокон», входящий в состав специального ранца РС-05.

Цель занятий – совершенствование навыков военнослужащих по применению комплектно-табельного оснащения и специальной техники медицинской службы.

Всего в занятиях приняло участие около 200 военнослужащих.

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