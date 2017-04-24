24.04.2017 (12:03)
Первая партия военнослужащих по призыву прибыла на российскую базу в Армении
На российской военной базе в Армении началась плановая замена военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
Сегодня первая партия военнослужащих из воинских частей и учебных центров Южного военного округа (ЮВО) прибыла в Гюмрийский гарнизон.
Передислокация солдат и сержантов из субъектов РФ в Армению и обратно осуществляется авиарейсами гражданской авиации. Всем прибывающим военнослужащим для связи с родными на момент прохождения службы выдаются сим-карты операторов армянской связи.
Отбор кандидатов для прохождения службы за границей проводится в российских воинских частях и учебных центрах назначенными комиссиями, из числа офицеров-психологов и медицинских работников соединения. Главными критериями при отборе являются на морально-психологические, физические и профессиональные качества военнослужащих.
Прибывающие по замене военнослужащие распределяются на должности в соответствии со своей военно-учетной специальностью в подразделения российской военной базы в Гюмрийском и Ереванском гарнизонах.
Специалисты отдела по работе с личным составом соединения знакомят военнослужащих с жизнью воинской части, историей и культурными традициями региона пребывания.
С прибывшими военнослужащими проводит беседу помощник по работе с верующими военнослужащими.
В ходе трехмесячной ротации около 1,5 тыс. военнослужащих будут направлены из Армении дослуживать и увольняться в запас в соединения ЮВО на территории Российской Федерации, что не повлияет на изменение общей численности личного состава.