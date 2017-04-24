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24.04.2017 (11:37)

В военном параде во Владикавказе примут участие более 1000 военнослужащих

В войсках Южного военного округа (ЮВО) продолжается подготовка к военным парадам  и праздничным шествиям, посвященным 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.

Во Владикавказе в военном параде примут участие более 1000 военнослужащих, будет задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Северном Кавказе.

В парадном строю будут представлены современные образцы вооружения и военной техники, в частности, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ, многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», гаубицы «Мста-Б», системы залпового огня «Торнадо-Г», минометы, ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ на базе Урала и грузопассажирские автомобили повышенной проходимости УАЗ-3151.

Впервые в состав механизированной колонны включены комплексы связи «Редут-2УС». Комплекс предназначен для создания узлов связи полевых подвижных пунктов управления и транспортной сети цифровой полевой системы связи. В его основу заложен принцип модульного построения.

Благодаря новейшим цифровым технологиям, применявшимся при создании комплекса, он позволяет оказывать полный спектр  инфокоммуникационных услуг, а также создавать общую транспортную среду, интегрированную в единую систему управления в масштабе всех Вооруженных Сил РФ. Защиту информации, проходящей через новые аппаратные, обеспечивает цифровая автоматизированная система безопасности связи.

В настоящее время во Владикавказе в парке боевых машин и на строевом плацу мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО осуществляется подготовка экипажей боевых машин и военной техники, а также тренировки личного состава по строевой подготовке со штатным оружием.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Военные парады
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