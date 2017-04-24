24.04.2017 (11:26)
На горном полигоне Дарьял в Северной Осетии завершились состязания разведподразделений ЮВО
В Северной Осетии – Алании на горном полигоне Дарьял завершились комплексные соревнования по тактико-специальной, огневой, инженерной, военно-медицинской и горной подготовке среди военнослужащих разведподразделений Южного военного округа (ЮВО).
В соревнованиях приняли участие более 500 военнослужащих из воинских частей и соединений ЮВО, дислоцированных в Ростовской области, Крыму, Чечне и Абхазии.
В течение трех суток разведчики состязались в выполнении разведывательно-поисковых действий по неполным исходным данным, устройстве засад, захвате пленных, точности определения координат целей для артиллерийских подразделениям на уничтожение объектов условного противника.
В район завершающей стадии соревнований разведывательные подразделения прибыли, преодолев сложную водную преграду.
Все поставленные задачи разведчики решали, применяя современный переносной комплекс разведки и связи «Стрелец», штатное стрелковое оружие с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы, а также специальную горную экипировку и снаряжение.
После подсчета баллов состязательных дуэлей и определения лучшего разведывательного подразделения победители получат ценные призы, грамоты и переходящий кубок.