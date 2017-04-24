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24.04.2017 (11:26)

На горном полигоне Дарьял в Северной Осетии завершились состязания разведподразделений ЮВО

В Северной Осетии – Алании на горном полигоне Дарьял завершились комплексные соревнования по тактико-специальной, огневой, инженерной, военно-медицинской и горной подготовке среди военнослужащих разведподразделений Южного военного округа (ЮВО).

В соревнованиях приняли участие более 500 военнослужащих из воинских частей и соединений ЮВО, дислоцированных в Ростовской области, Крыму,  Чечне и Абхазии.

В течение трех суток разведчики состязались в выполнении разведывательно-поисковых действий по неполным исходным данным, устройстве засад, захвате пленных, точности определения координат целей для артиллерийских подразделениям на уничтожение объектов условного противника.

В район завершающей стадии соревнований разведывательные подразделения  прибыли, преодолев сложную водную преграду.

Все поставленные задачи разведчики решали, применяя современный переносной комплекс разведки и связи «Стрелец», штатное стрелковое оружие с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы, а также специальную горную экипировку и снаряжение.

После подсчета баллов состязательных дуэлей и определения лучшего разведывательного подразделения победители получат ценные призы, грамоты и переходящий кубок.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Соревнования , Разведывательные подразделения
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