24.04.2017 (11:08)
В селе Еманжелинка Челябинской области прошел День призывника
В селе Еманжелинка (Челябинская обл.) прошел День призывника, в котором приняли участие юноши, весной убывающие в Вооруженные Силы России для несения службы
С пожеланиями к землякам не подвести односельчан, достойно исполнить свой конституционный долг обратился председатель Совета шефов воинских частей, член Общественной палаты Челябинской области Игорь Михайлов. От имени движения «За возрождение Урала» и фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности он вручил парням дорожные наборы, а сельской библиотеке — комплект исторического научно-популярного журнала «Родина».
По традиции участники торжественного мероприятия сфотографировались в будущий армейский альбом у мемориала защитникам Отечества — основателям знаменитой казачьей крепости Еманжелинской.