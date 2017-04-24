24.04.2017 (11:08)

В селе Еманжелинка Челябинской области прошел День призывника

В селе Еманжелинка (Челябинская обл.) прошел День призывника, в котором приняли участие юноши, весной убывающие в Вооруженные Силы России для несения службы

С пожеланиями к землякам не подвести односельчан, достойно исполнить свой конституционный долг обратился председатель Совета шефов воинских частей, член Общественной палаты Челябинской области Игорь Михайлов. От имени движения «За возрождение Урала» и фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности он вручил парням дорожные наборы, а сельской библиотеке — комплект исторического научно-популярного журнала «Родина».

По традиции участники торжественного мероприятия сфотографировались в будущий армейский альбом у мемориала защитникам Отечества — основателям знаменитой казачьей крепости Еманжелинской.

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