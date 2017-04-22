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22.04.2017 (12:15)

Пожарные расчеты Центрального военного округа потушили пожар на площади в 30 гектар

Пожарные расчеты Центрального военного округа потушили пожар на территории межвидового полигона в Челябинской области, площадь которого составила 30 гектар.

 В тушении огня использовался один вертолет Ми-8 с ВСУ-5А, которым произведено 12 сбросов воды. Для локализации пожара привлекались силы и средства полигона, сотрудники филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России, которые провели опашку земли по периметру горящей площади.

Всего к тушению пожара привлекались около 300 человек, было задействовано 14 единиц специальной техники.

Угрозы объектам Минобороны нет. Пострадавших при пожаре нет. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Пожарная безопасность
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