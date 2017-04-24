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24.04.2017 (12:09)

Горное соединение ВДВ России дислоцированное в Новороссийске приняло на вооружение ротный комплект специальных транспортных средств «Рысь»

В 7-ую гвардейскую десантно-штурмовую (горную) Краснознаменную ордена Кутузова 2-й степени дивизию дислоцированной в городе Новороссийск поступил ротный комплект специальных транспортных средств «Рысь».

Перед приемом новой боевой техники десантники провели контрольный осмотр и проверили исправность специальных машин.

После введения поступивших специальных транспортных средств «Рысь» в эксплуатацию, разведчики десантно-штурмового соединения будут применять новую боевую технику в ходе тактических и специальных занятий проводимых по плану боевой подготовки.

Этот тип модернизированной колесной боевой техники, поступивший в распоряжение разведывательных подразделений горного соединения ВДВ, имеющий противоминное и противопульное бронирование, призван повысить мобильность подразделений ВДВ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска , Боевая подготовка
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