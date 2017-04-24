24.04.2017 (09:34)

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил визит на Филиппины

Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» покинул порт Манила (Филиппины).

Крейсер «Варяг» посетил президент Филиппин Родриго Роа Дутерте.

Российские моряки осмотрели достопримечательности Манилы, сыграли с филиппинскими коллегами в футбол, волейбол, посостязались в перетягивании каната.

Артисты ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота и оркестра штаба объединения выступили с концертами перед военнослужащих Филиппин, жителями и гостями Манилы.

Боевые корабли ТОФ выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля 2017 года. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев.

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