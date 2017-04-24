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24.04.2017 (09:00)

Ульяновское соединение Воздушно-десантных войск, входящее в состав КСОР ОДКБ, в ближайшее время получит новые образцы военной техники и вооружения

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Накануне партия новейших боевых машин для Воздушно-десантных войск (ВДВ) БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» прибыла в город Ульяновск. Около 50 серийных бронированных машин было разгружено с железнодорожных платформ.

Разгрузка боевых машин на железнодорожной станции «Чердаклы» (Ульяновская область) осуществлялась под контролем специалистов материально-технического обеспечения Воздушно-десантных войск. Официальная передача батальонного комплекта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» Ульяновскому соединению Воздушно-десантных войск состоится  на территории бригады 28 апреля 2017 года.

На торжественной церемонии  будет принимать  участие Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

С получением   новых образцов военной техники  Ульяновское соединение ВДВ станет обладать сверхсовременным оружием огромной огневой мощи для решения учебно-боевых задач, в том числе и в составе коллективных сил быстрого реагирования договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ), в состав которых бригада входит  с 2009 года.

БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Имеющееся на ее борту новейшее электронное оборудование влияет на показатели сразу несколько ключевых характеристик машины, в том числе облегчает прицеливание экипажа
на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности.

Новая техника  будет передана   военнослужащим одного из отдельных десантно-штурмовых батальонов бригады, которые ,в течении двух месяцев , прошли курс переподготовки в Омске на базе Учебного центра  ВДВ.

Каждый   военнослужащий в процессе обучения  осуществил боевую стрельбу из вооружения боевой машины. Половина запланированных стрельб из вооружения БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка» проводилась ночью.

Особенностью подготовки специалистов на новой технике было проведение  специальных занятий, включенных в техническую подготовку.  Десантники  на практике, изучили действия экипажей и командиров в особых случаях, при повреждении боевой машины, выходу из строя агрегатов или электронных приборов во время выполнения учебно-боевых задач.

Все  экипажи новых боевых машин десанта  полностью укомплектованы военнослужащими по контракту, отбор в состав экипажа проводился на конкурсной основе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Перевооружение , Воздушно-десантные войска
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