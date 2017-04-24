24.04.2017 (06:24)

Корабельная противолодочная ударная группа на Камчатке выполнила постановку минных заграждений

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота, Малые противолодочные корабли соединения охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России в составе корабельной противолодочной ударной группы успешно провели постановку минных заграждений на морских полигонах.

Малые противолодочные корабли провели поиск подводных лодок условного противника в Авачинском заливе и на практике отработали ночную постановку мин в морских полигонах флота.

Корабли камчатской группировки ТОФ в ходе выходов в море также выполнили комплекс артиллерийских и зенитно-ракетных стрельб по мишеням, имитирующим боевой корабль и средства воздушного нападения условного противника.

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