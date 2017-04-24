24.04.2017 (06:00)

Новые формы и способы ведения боя впервые применены в ходе военных учений на Южном Урале

Применение многоконтурной разведывательно-огневой системы впервые отработали войска Центрального военного округа (ЦВО) в ходе масштабного учения на Южном Урале.

По замыслу учения, которое проходило под руководством командующего войсками ЦВО Владимира Зарудницкого, группировке войск предстояло блокировать и уничтожить несколько крупных вооруженных формирований противника, захвативших покинутый населенный пункт.

Каждый контур системы состоит из подразделений огневого поражения, таких как ствольная и реактивная артиллерия, тяжелые огнеметы, тактические ракетные комплексы и авиация. С ними в связке работают средства разведки, которые определяют координаты объектов поражения, обрабатывают их с помощью автоматизированных систем управления и после доразведки выдают данные для корректировки стрельбы.

В едином информационном пространстве, созданном на Чебаркульском полигоне, действовали самолеты и вертолеты воздушной разведки, операторы разведывательных комплексов «Стрелец» и «Фара», беспилотники от мобильных «Элеронов» и «Орланов» до высотных «Форпостов», которым для взлета и посадки требуется аэродром.

Координаты разведанных целей поступали по радиоканалам на командные пункты и средства огневого поражения: гаубицы «Мста-Б», реактивные системы «Град» и «Ураган», тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» и минометы. Для нанесения воздушных ударов с авиабазы Шагол поднялись фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты огневой поддержки.

Контуры разведывательно-огневой системы обеспечили быстрое обнаружение бандгрупп, действующих на различном удалении в нескольких районах полигона, и мгновенное нанесение ударов по отрядам противника, что позволило предотвратить их объединение и избежать потерь при действиях штурмовых подразделений.

Разведчики в реальном времени контролировали эффективность огневых налетов – беспилотники кружили в воздухе на нескольких эшелонах, транслируя данные сразу из пяти районов.

Действия мультиконтурной системы позволили снизить время с момента обнаружения целей до нанесения ударов до 3 – 4 минут, а также приблизить их эффективность к показателям высокоточного оружия.

В учении были задействованы более 1,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники. За инновационными формами и способами ведения боя наблюдали командиры соединений и воинских частей Поволжья, Урала и Сибири, которые прибыли в Челябинскую область на выездной военный совет крупнейшего в России округа.

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